На войне в Украине второй раз ранен белоруский доброволец: что известно

На войне в Украине, которую полномасштабно начала 24 февраля Россия, во второй раз получил ранение белорусский доброволец, лидер организации "Малады Фронт" Денис Урбанович.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что доброволец из Беларуси получил осколочное ранение. его госпитализировали.

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Сейчас, по данным СМИ, Денис чувствует себя нормально.

"Денис Урбанович – лидер организации "Малады Фрон". Он воюет за Украину с начала войны. Это уже второе его ранение, в сентябре он получил контузию и имел проблемы со слухом", — говорится в сообщении.

Ранее мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" заявила, что силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко задерживают родственников добровольцев, погибших на войне в Украине. Отмечается, что был задержан родственник бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова, а также двоюродного брата, сестру и маму погибшего под Лисичанском белорусского добровольца Василия Парфенкова.

Напомним, на войне в Украине погиб австралийский доброволец Тревор Кьелдал. Родственники добровольца подтвердили факт гибели и заявили, что Тревор был любимым членом семьи.

Также 5 ноября стало известно о гибели 23-летнего американского добровольца Скайлера Джеймса Грегга, воевавшего в составе Интернационального легиона Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Его подразделение 29 октября попало под артиллерийский обстрел, несколько человек были ранены.

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