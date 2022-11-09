На войне вышивала иконы: история защитницы Украины, погибшей в бою с российскими оккупантами

Женщина с 2020 года защищала Украину.

У города Северск Донецкой области погибла украинская защитница Иванна Заращак. Женщина с 2020 года была в ВСУ и любила вышивать иконы из бисера.

Об этом пишет Мемориал.ua.

Иванна Заращак с юных лет занималась рукоделием. В 2020 году женщина решила пойти в армию. После учений Иванна 9 месяцев находилась на Донбассе. На войне в свободное время защитница вышила иконы из бисера.

Работа Иванны Заращак. Фото: Мемориал.ua

Когда началась война, Иванна Заращак снова пошла защищать Украину. Защитница погибла в городе Северск Донецкой области 5 мая.

Работа Иванны Заращак. Фото: Мемориал.ua

В память об Иванке остались вышитые ею картины, висящие дома у мамы, родных и друзей.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Оккупанты двигались на наше государство с севера, юга и востока.

Украинские защитники выбили захватчиков сначала из северных регионов, а затем провели успешное контрнаступление в Харьковской области. Сейчас наступление ВСУ продолжается на южном направлении.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинским военным нужно время, чтобы отбить временно оккупированный Херсон.

Читайте также: