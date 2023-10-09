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Умер командир 206 батальона ТрО, киборг Виталий Баранов

Умер командир 206 батальона ТрО, киборг Виталий Баранов

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Умер командир 206 батальона ТрО, киборг Виталий Баранов

На войне погиб киборг Виталий Баранов

Защитник возглавлял организацию "Офицерское движение участников войны".

В Донецкой области умер подполковник, командир 206-го Батальона территориальной обороны ВСУ, киборг с позывным "Биба" Виталий Баранов. Герою было 56 лет.

Об этом сообщили на странице Дымерской общины в Facebook.

Там отметили, что похоронят командира в с. Катюжанка Дымерской общины Киевской области.

На войне погиб киборг Виталий Баранов / ©
На войне погиб киборг Виталий Баранов

Что известно о Виталии Баранове

Мужчина пошел защищать Украину еще в 2014 году.   Он был командиром батальона 90-й ОШБ, последней выходившей из Донецкого аэропорта.

Во время российского полномасштабного вторжения уже в первые дни защитник присоединился к сопротивлению и вместе с товарищами организовал меры по противодействию российским войскам по маршруту их продвижения на Киевщине.

В гражданской жизни Баранов возглавлял организацию "Офицерское движение участников войны".

Где и когда похоронят Героя

В последний путь Виталия Баранова проведут в Катюжанке в среду, 11 октября.

Подполковника похоронят на местном кладбище.

Жителей общины просят встретить защитника "живым коридором" и зажечь свечу памяти.

Ранее мы сообщали, что в боях с российскими оккупантами на Запорожском погиб мастер спорта по боксу из Хмельницкого Александр Черный.

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Дата публикации
Просмотры
1470
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