На войну из 18: Жорин объяснил, почему при снижении мобилизационного возраста

Жорин отметил, что человеку в возрасте 45-50 лет научиться работать с дроном или с РЭБом.

В Украине нужно снизить мобилизационный возраст до 18 лет назад, что молодые люди "намного быстрее учатся и с другой энергетикой воюют".

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин в интервью LIGA.net.

"Я положительно отношусь к этому вопросу. Объясню, почему: молодые люди гораздо быстрее учатся, молодые люди абсолютно с другой энергетикой воюют. У нас, в бригаде, очень много молодежи воюет. Поэтому, опять же, на своих примерах мы можем говорить и показывать, что эти люди гораздо эффективнее выполняют боевые задачи и они гораздо легче учатся и растут", – сказал Жорин.

Он отметил, что человеку в возрасте 45-50 лет научиться работать с дроном или с РЭБом, или еще с каким-то другим сложным средством вообще почти невозможно. Конечно, иногда 50-летние мужчины в очень хорошей физической форме и хорошо понимаются в технике, но это исключения.

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"Есть такие лица, которым по 50 лет, а они бегают физо, как 20-летние и разбираются в технике, но это единицы. Большинство из них уже испытывают огромное количество проблем со здоровьем. Они очень сложно поддаются обучению. Соответственно, им гораздо сложнее выполнить боевую задачу и гораздо сложнее выжить в боевых условиях", – объясняет Жорин.

Он рассказал, что в Третьей штурмовой бригаде большинство военных – молодые люди от 18 до 35 лет. В частности, были случаи, когда юноши подавали заявки на поступление в бригаду за неделю до совершеннолетия, чтобы в день рождения "прибежать" и оформлять соответствующие документы.

"Многие молодые у нас, но они реально очень круто воюют, они очень быстро учатся. Это вообще другая энергия подразделения", – утверждает Жорин.

Проблема демографии

Жорин не согласен с аргументом демографов, что снижение мобилизационного возраста угрожает существованию украинской нации как таковой.

"Для этого нужно сохранить украинскую нацию. Чтобы эти люди вообще остались. Если мы перестанем существовать, то какой в этом смысл", – говорит заместитель командира Третьей штурмовой.

"Надеюсь, что они (молодежь – Ред.) тоже будут уже с другой мотивацией, с другим взглядом, отношением… Я вижу сегодняшнюю молодежь – она иначе, она по-другому относится ко всему происходящему. Она выросла на других примерах и поэтому я во многом реально верю в украинскую молодежь. Верю в то, что именно на них, на их плечах и построится сильная будущая Украина. Но для этого нам нужно вообще сохранить Украину", – подытожил Максим Жорин.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить возраст мобилизации от 25 до 18 лет.

4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен уже открыто заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации. Сегодня вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что о снижении мобилизационного возраста в Украине говорили и в ЕС.

В то же время президент Зеленский заверил, что пока в Украине уменьшение мобилизационного возраста не предполагается.

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