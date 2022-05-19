На войну не доехал: в оккупированном Крыму опрокинулся прицеп с бронетехникой (фото)

На войну не доехал: в оккупированном Крыму опрокинулся прицеп с бронетехникой (фото)

Бронетранспортер перевозили в административную границу с оккупированным полуостровом, однако перевернулась через скользкую после дождя дорогу.

В оккупированном Крыму во время движения съехал с дороги и опрокинулся прицеп с российской военной техникой. По предварительной информации, один военнослужащий вооруженных сил РФ погиб, второй получил тяжелые травмы.

Как сообщает местный телеграмм-канал "Крымский ветер", этот случай произошел в среду, 18 мая.

На опубликованных фото с места происшествия виден грузовой КамАЗ с буквой Z на кабине. Такая же маркировка — на тягаче, который перевозил бронетехнику и оказался в кювете колесами.

По предварительной информации, пострадали в результате ДТП двое российских военных, один из которых якобы погиб.

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На сайте "Меридиан Севастополь" со ссылкой на источник в Красноперекопске уточнили, что российские военные вчера перевозили до десяти единиц бронетехники в сторону административной границы временно оккупированного Крыма. Вероятно, причиной аварии на повороте стала скользкая после дождя дорога.

Пользователи Сети отметили, что бронетехникой, которую перевозили, очевидно, для участия в боевых действиях на территории Украины, было транспортное средство ПТС-2, предназначенное для переброски десанта, десантной переправы через водные препятствия артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей, бронетранспортеров, автомобилей, личного состава и разных грузов.

Напомним, Кремль решил принудительно мобилизовать в Крыму военных, которые в 2014 году поддержали аннексию и предали Украину.

Ахтем Сеитаблаев о ситуации в Крыму и участии крымских татар в защите Украины

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