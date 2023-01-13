На войну пойдут все: в РФ отменили отсрочку от мобилизации многодетным мужчинам

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что в России отменили отсрочку от мобилизации для многодетных мужчин.

Эту информацию ей подтвердила представитель Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора, написала Останина в Telegram.

В частности, отмечается, что соответствующий документ даже в конце декабря 2022 был разослан российским военкоматам.

"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочке во время проведения частичной мобилизации родителей многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И.В. Киркоры был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года", — написала российская депутат.

Она также добавила, что пыталась уточнить эту информацию в Минобороны, но эти попытки не были успешными – ответа она так и не получила.

В то же время, Останина убеждена, что частичная мобилизация в РФ завершилась, поэтому эта норма касается только тех, кого уже забрали в армию, чтобы не возвращать домой уже отправленных на фронт многодетных мужчин.

Новая волна мобилизации в РФ

Впрочем, по данным украинской разведки, руководство России в ближайшие дни объявит о проведении новой волны мобилизации. В ВС РФ планируют мобилизовать 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы. А значит, есть вероятность, что эта норма об отсрочке от мобилизации мужчин, имеющих троих и более детей, действовать не будет и они также подпадут под призыв в армию.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что объявить о дополнительной мобилизации в РФ могут 15 января.

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