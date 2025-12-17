На войну против Украины вербуют наемники из ЮАР - стали известны подробности

Наемники / © news.sky.com

Реклама

Десятки граждан Южной Африки без военного опыта оказались на передовой войны России против Украины после того, как их заманили обещаниями обучения и работы охранниками, а затем заставили подписать контракты с российской армией.

Об этом сообщает со ссылкой на собственное журналистское расследование и показания родственников Sky News.

Как выяснили журналисты, жители Южной Африки, которые не имеют никакой боевой подготовки, были втянуты в войну в Украине через схему вербовки, замаскированную под программы профессионального обучения. Семьи завербованных утверждают, что их близких фактически обманом заставили воевать на стороне России в зоне боевых действий на Донбассе.

Реклама

Один из мужчин, имя которого изменено из соображений безопасности, рассказал журналистке Sky News, что его старший брат согласился на поездку в Россию, считая, что будет проходить курсы подготовки охранников. По его словам, ни один из завербованных не имел опыта службы в армии или участия в войнах.

По свидетельству собеседника, группа минимум из 16 южноафриканцев вылетела в Россию транзитом через Дубай. Уже на месте им предложили подписать контракт на русском языке, содержание которого им не объяснили. После этого мужчин перевезли на территорию Украины.

«Когда они спросили, куда именно их везут и где будет обучение, им ответили, что никакого обучения не будет, ведь контракт уже подписан, и теперь они находятся под командованием российской армии», — рассказал родственник одного из завербованных.

Журналисты Sky News также получили видеообращения, записанные мужчинами в военной форме. В этих записях они заявляют, что их поставили перед фактом и отправили на фронт без надлежащей подготовки. Один из мужчин утверждает, что при подписании контрактов им отказали в переводчике, объяснив это отсутствием связи.

Реклама

По его словам, подписать документы их убеждала Дудузиле Зума-Самбудла — дочь бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы. Мужчина заявляет, что она уверяла, будто сама проходит аналогичную подготовку, и поэтому они доверились ее словам.

В то же время Дудузиле Зума-Самбудла отвергает все обвинения. Она заявила, что сама стала жертвой обмана и манипуляций. Против нее подано заявление в полицию, в частности от ее родственников, которые обвиняют ее в причастности к торговле людьми с целью вербовки наемников.

Южноафриканская полиция подтвердила, что расследует эти заявления. Известно, что Зума-Самбудла сложила депутатские полномочия, но официальных комментариев журналистам не предоставила.

Параллельно в Йоханнесбурге правоохранители задержали еще пятерых человек, которых подозревают в попытке выехать в Россию для участия в боевых действиях. Задержание произошло в аэропорту после оперативной информации. Среди подозреваемых — трое молодых мужчин, самому молодому из которых 21 год, а также женщина, которую следствие считает вербовщицей.

Реклама

Все пятеро предстали перед судом, после чего были освобождены под залог. Представители специального подразделения полиции ЮАР заявили, что не исключают новых задержаний, поскольку масштабы вербовки могут быть значительно шире.

Семьи мужчин, которые уже находятся в зоне боевых действий в Украине, заявляют, что пытаются добиться их возвращения домой, несмотря на отсутствие гарантий безопасности.

«Мы имеем дело с влиятельными людьми. В Южной Африке сейчас никто не может быть уверенным в завтрашнем дне», — отметил собеседник Sky News, добавив, что семьи живут в постоянном страхе за жизнь своих близких.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ряде городов Ирана зафиксировали массовое распространение листовок с предложением присоединиться к войску РФ.