На войну со школьной скамьи: в РФ 18-летнего дагестанца отправили на фронт и обнулили

Российский оккупанты. Фото илюстративное / © Associated Press

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В России 18-летнего школьника из Дагестана Саида Муртазалиева под пытками заставили подписать контракт и отправили на фронт воевать против Украины. Школьник-оккупант записал видеобращение, что его хотят «обнулить», а затем пропал.

Об этом передают якобы опозиционный российский канал «Дождь» и «Новая газета».

По словам матери, школьника задержали в начале января в Подмосковье по подозрению в мошенничестве. Уже через несколько дней молодой человек, не выходя из участка полициии, подписал контракт и отправился на фронт в оккупированную Луганскую область.

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По информации канала, сразу после задержания парня начали жестко пытать:

«„Надевали противогаз на голову, на сердце давили, пока сознание не потеряет“, — рассказала мать Лэйла Нахшунова. О пытках Муртазалиев рассказывал в том числе отчиму, с которым разговаривал по телефону. Юноша утверждал, что подписал контракт под давлением.

Дагестанец попал в штурмовую роту. На фронте юный оккупант пробыл не больше трех месяцев. 7 марта он отправил матери видео, в котором рассказал, что по приказу командира полка «собрал деньги в размере одного миллиона 150 тысяч рублей», чтобы он и другие оккупанты не пошли в штурм».

Муртазалиев также сообщил, что командиры приказали сослуживцу его «обнулить». На следующий день школьника-оккупанта объявили пропавшим без вести.

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Ранее сообщалось, что в Кремле фиксируют растущие проблемы с набором контрактников для оккупационной армии.