На вражеском боевом дежурстве оставили два ракетных носителя с 16 «Калибрами» наготове.

В Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья крымского полуострова в направлении Новороссийска.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
На боевом дежурстве оставили ракетные носители с «Калибрами» наготове.
"Силы охраны и обороны юга Украины на страже безопасности региона. Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте предупреждениями об опасности с воздуха, на побережье и в прибрежных водах. Доверяйте только достоверным источникам информации и все будет Украина!", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно на побережье в Одесской области обнаружили еще одну мину. Ее обезвредили военные. А на пляж в Болгарии вынесло часть российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".
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