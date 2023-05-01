На временно оккупированной части Запорожья взорвали штаб россиян: подробности

Обстоятельства инцидента неизвестны.
Во временно оккупированной Михайловке Запорожской области в понедельник, 1 мая, взорвали штаб россиян.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По данным Федорова, 1 мая ориентировочно в 14:30 во временно оккупированной Михайловке прогремел взрыв в штабе россиян.
"Логово рашистов выследили украинские разведчики, они же отследили момент скопления россиян и передали координаты дальше. Как результат, вместо шашлыка — поджаренные оккупанты", — говорится в сообщении.
Пока официальных подробностей инцидента Генштаб ВСУ не сообщал.
Напомним, российские террористы в понедельник, 1 мая, устроили масштабный обстрел Херсона и области.
Также 30 апреля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько мощных взрывов.
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