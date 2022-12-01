На временно оккупированной Херсонской области российские военные расстреляли семью

Днем, 30 ноября, во временно оккупированной Голой Пристани в Херсонской области российские военные расстреляли семью.

Об этом сообщил городской руководитель Олешек Евгений Рыщук.

По его словам, мужчина и женщина погибли, а их 30-летний сын в тяжелом состоянии доставлен в больницу с ранением головы. Все обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Зверства оккупантов в Херсонской области

На деоккупированных территориях Херсонской области правоохранители уже зафиксировали 414 военных преступлений, совершенных оккупантами. После освобождения правого берега Днепра на деоккупированных территориях Херсонщины стали обнаруживать тела мирных людей, убитых захватчиками.

4 ноября в освобожденном от оккупантов поселке Высокополье Херсонской области обнаружили три тела со следами насильственной смерти. По предварительным данным, оккупанты расстреляли трех гражданских и закопали их тела вблизи частных домов.

трех гражданских и закопали их тела вблизи частных домов. 12 ноября стало известно, что в Бериславском районе Херсонской области обнаружили останки людей, которых убили оккупанты. По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям.

В понедельник, 14 ноября, в поселке Херсонской области правоохранители обнаружили в подвале тела супругов фермеров, которых убили оккупанты.

В селе Львовские отруби нашли расстрелянными мать и сына. 49-летний Сергей Новосад был убит выстрелом из автомата, вложив дуло ему в рот. После этого оккупанты еще пустили очередь из автомата в его тело. Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, убили одним выстрелом в голову, скорее всего, уже после сына.

выстрелом из автомата, вложив дуло ему в рот. После этого оккупанты еще пустили очередь из автомата в его тело. Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, убили одним выстрелом в голову, скорее всего, уже после сына. В селе Правдино Херсонской области обнаружили массовое захоронение работников одной из агрофирм и несовершеннолетней девушки. Дом, в котором находились люди, россияне сначала обстреляли, а затем взорвали.

работников одной из агрофирм и несовершеннолетней девушки. Дом, в котором находились люди, россияне сначала обстреляли, а затем взорвали. В Генштабе заявили, что россияне продолжают принудительно вывозить жителей Херсона на территорию России. Кроме того, российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры. Они воруют деньги, продукты и средства передвижения.

Поезд с тяжелобольным и пожилыми херсонцами приехал во Львов

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