На временно оккупированной Херсонской области военные РФ массово и жестоко насилуют детей на глазах у родителей — Денисова

На временно оккупированной Херсонской области военные РФ массово и жестоко насилуют детей на глазах у родителей — Денисова

Россия использует изнасилование и сексуальное насилие в других формах как тактику ведения войны, систематически, повсеместно и с поразительной жестокостью.

За последние сутки на телефонную линию психологической помощи обратились люди из Александровки Херсонской области, которые рассказали о фактах сексуального насилия оккупантами.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Украинская омбудсмен рассказала о ужасных случаях изнасилований:

Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы российскими солдатами.

Девочка 6 месяцев, россияне изнасиловали чайной ложкой.

Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 захватчиков, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери.

Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два оккупанта, от полученных травм ребенок умер.

"Прошу заместителя генерального секретаря ООН — специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследования этих фактов и привлечения к ответственности виновных лиц, а также принятия мер по предупреждению совершения сексуального насилия российскими войсками", – написала она.

Денисова призывает мировое сообщество обеспечивать введение персональных санкций против политических лидеров, военных командующих России и исполнителей преступлений.

Напомним, что на Харьковщине задержали оккупанта и местного жителя, укрывавшего у себя дома преступника РФ.

Уроки истории: мародерство, изнасилование и насилие – характерные черты русской армии

Читайте также: