На временно оккупированной Херсонской области военные РФ массово и жестоко насилуют детей на глазах у родителей — Денисова

Россия использует изнасилование и сексуальное насилие в других формах как тактику ведения войны, систематически, повсеместно и с поразительной жестокостью.
За последние сутки на телефонную линию психологической помощи обратились люди из Александровки Херсонской области, которые рассказали о фактах сексуального насилия оккупантами.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Украинская омбудсмен рассказала о ужасных случаях изнасилований:
- Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы российскими солдатами.
- Девочка 6 месяцев, россияне изнасиловали чайной ложкой.
- Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 захватчиков, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери.
- Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два оккупанта, от полученных травм ребенок умер.
"Прошу заместителя генерального секретаря ООН — специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследования этих фактов и привлечения к ответственности виновных лиц, а также принятия мер по предупреждению совершения сексуального насилия российскими войсками", – написала она.
Денисова призывает мировое сообщество обеспечивать введение персональных санкций против политических лидеров, военных командующих России и исполнителей преступлений.
Напомним, что на Харьковщине задержали оккупанта и местного жителя, укрывавшего у себя дома преступника РФ.
Читайте также:
- "Мы – не агрессоры": Лукашенко написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу
- "Его слова звучали по миру": Байден написал статью о Зеленском для культового журнала
- В Сумской области спасатели разбирают завалы после ракетных ударов оккупантов