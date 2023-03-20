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На временно оккупированной территории Херсонщины ликвидировали организатора застенков – ГУР

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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2349
Время на прочтение
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На временно оккупированной территории Херсонщины ликвидировали организатора застенков – ГУР

Фото: Офис генерального прокурора

Во время оккупации предатель отправился на сотрудничество с россиянами.

На оккупированной территории Херсонской области был ликвидирован один из коллаборантов Сергей Москаленко, который был организатором застенков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Известно, что Москаленко являлся жителем временно оккупированной Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. После захвата региона русскими военными он добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Коллаборант получил должность так называемого "начальника СИЗО", где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов.

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Дата публикации
Просмотры
2349
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