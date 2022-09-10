На временно оккупированные территории Херсонской области прибыло более тысячи "кадыровцев" — Генштаб

На Южнобужском направлении противник также вел воздушную разведку с применением БпЛА – зафиксировано 36 вылетов.

На временно оккупированные территории Херсонской области прибыли "кадыровцы".

Об этом в утренней сводке 10 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

"Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев" численностью до 1300 человек", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Вооруженные силы Украины 29 августа начали масштабное контрнаступление на Херсонщине. О подробностях этой операции в Киеве пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отразила все атаки. Однако на некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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