На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты захватывают предприятия и финансовые учреждения

Оккупанты захватывают важные объекты инфраструктуры и учреждения финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к так называемой "ДНР".

Для этого так называемый "Государственный комитет обороны ДНР" под руководством главаря "ДНР" Пушилина принял решение о "национализации" стратегических предприятий. Под данную процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Также кафиры пытаются наладить работу критически важных заведений инфраструктуры, командируя на них "проверенные кадры". Впрочем, массовая мобилизация, проведенная властями "ДНР", повлекла за собой острый дефицит сотрудников на большинстве объектов временно оккупированных территорий. В частности, руководство "Доне" обратилось к оккупационным администрациям с просьбой демобилизовать их сотрудников для выполнения безотлагательных мер по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. образования, людей с хроническими болезнями и даже инвалидов», – отмечает ГУР.

По информации разведки, чтобы сэкономить, донецкие вожди уменьшают для "мобилизованных" заработную плату по основному месту работы. Работодателям разрешили начислять им так называемый "голый" оклад без каких-либо надбавок и премий, а это значительно меньше обычного среднемесячного заработка.

Напомним, оккупанты готовят к принудительному вывозу в РФ более полутысячи мариупольцев, среди них — 55 детей.

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