На временно оккупированных территориях враг, покидая блокпосты, минует объекты — ОК "Юг"

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении напряженная и динамичная в развитии.

Силы обороны держат инициативу и контроль на юге.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в социальных сетях.

Противник продолжает оборонительные действия и огневое поражение по украинским позициям.

По прилегающим к линии фронта общинам и тыловым районам враг продолжает применять все вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, наносит ракетные удары и осуществляет воздушную разведку с применением беспилотников оперативно-тактического уровня.

На временно оккупированных территориях враг, меняя место дислокации, оставляя блокпосты, минует объекты и территории. Продолжает шантаж техногенной катастрофой.

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Ситуация на юге

У россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении. Однако уходя, они взрывают мосты.

Приказ Шойгу отводить войска кафиров из Херсона на левый берег Днепра украинский военный эксперт Петр Черник воспринял достаточно взвешенно. Он не исключает, что эта ситуация может оказаться ловушкой.

Напомним, что погиб заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов. Так называемый "заместитель председателя Херсонской области" Стремоусов якобы погиб в ДТП.

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