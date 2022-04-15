На временно оккупированных территориях захватчики проводят выборы и назначают на должности предателей Украины

На временно оккупированных территориях захватчики проводят выборы и назначают на должности предателей Украины

В Генштабе подчеркнули, что ВСУ продолжают удерживать определенные оборонные рубежи.

В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных оккупационным властям.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 15 апреля.

"Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков", — подчеркнули в ВСУ.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области российские военные используют школы для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

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