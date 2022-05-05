На временно оккупированных территориях российские войска имитируют гуманитарную деятельность – Генштаб

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий.

Российская сторона продолжает обвинять правительство Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, оккупанты имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям. Кроме того, на временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры.

“Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий по отношению к местным жителям, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих по контракту”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Сумах спасатели продолжают разбирать последствия "русского мира".

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