На временно захваченных территориях оккупанты задерживают местных жителей с проукраинской позицией

На временно захваченных территориях оккупанты задерживают местных жителей с проукраинской позицией

На временно оккупированных территориях россияне безосновательно задерживают мирных жителей.

Особенно "достается" лицам с активной проукраинской позицией.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Продолжается семьдесят девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг продолжает наносить ракетные удары по объектам промышленной инфраструктуры и обстреливать гражданские объекты на территории Украины", - говорится в сообщении за 13 апреля.

Оккупанты на временно захваченных территориях Украины продолжают совершать противоправные действия в отношении местного населения.

"Продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Продолжается безосновательное задержание мирных жителей, особенно лиц с активной проукраинской позицией", — говорят в Генштабе.

Украинские защитники подчеркивают, что Силы обороны Украины наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Напомним, российские военные предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины деньги за разрушенное жилье. Такие "компенсации" оккупанты предлагают в обмен на "свидетельства" против защитников Мариуполя.

Что оккупанты наделали в Мелитополе к 9 мая

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