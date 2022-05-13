На временно захваченных территориях оккупанты задерживают местных жителей с проукраинской позицией

На временно оккупированных территориях россияне безосновательно задерживают мирных жителей.
Особенно "достается" лицам с активной проукраинской позицией.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Продолжается семьдесят девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг продолжает наносить ракетные удары по объектам промышленной инфраструктуры и обстреливать гражданские объекты на территории Украины", - говорится в сообщении за 13 апреля.
Оккупанты на временно захваченных территориях Украины продолжают совершать противоправные действия в отношении местного населения.
"Продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Продолжается безосновательное задержание мирных жителей, особенно лиц с активной проукраинской позицией", — говорят в Генштабе.
Украинские защитники подчеркивают, что Силы обороны Украины наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.
Напомним, российские военные предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины деньги за разрушенное жилье. Такие "компенсации" оккупанты предлагают в обмен на "свидетельства" против защитников Мариуполя.
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