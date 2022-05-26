На временно захваченных территориях Украины окккупанты активизировали информационную войну — Генштаб

На временно захваченных территориях Украины российско-оккупационные власти продолжают меры административно-полицейского режима.
Кроме того, захватчики активизировали трансляцию пропагандистских сюжетов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 26 мая.
"На временно захваченных территориях Украины оккупационная власть продолжает меры административно-полицейского режима. Продолжается препятствование выезду мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям. Кроме того, оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания".
Напомним, съемочная группа ТСН узнала, что российские военные в Херсонской области пропускают людей, но направляют на минные поля, а людей, которые все же прорвались через мини ловушки, расстреливают из минометов и пулеметов.
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