На временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей кафиры создали почти 20 так называемых "комендатур"

На оккупированных территориях продолжаются меры административно-полицейского режима.
На временно захваченных территориях Украины продолжаются меры административно-полицейского режима.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
По имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали 19 так называемых "комендатур".
Напомним, на временно оккупированной Херсонской области военные РФ массово и жестоко изнасилуют детей на глазах у родителей. Россия использует изнасилование и сексуальное насилие в других формах как тактику ведения войны, систематически, повсеместно и с поразительной жестокостью.
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