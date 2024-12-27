На Времевском направлении повреждены два вражеских танка Т-64 — спикер Сил обороны юга (фото)

У России осталось от Советского Союза довольно немного таких моделей.

На Времевском направлении Донецкой области за минувшие сутки Силы обороны повредили два вражеских танка Т-64.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телеканала "Украина".

"Это основной боевой танк украинской армии. В России осталось от Советского Союза таких моделей довольно немного", — отметил спикер Сил обороны юга.

ВСУ уничтожили два вражеских танка Т-64 / Фото: facebook.com/uvPivden

По мнению Волошина, можно заключить, что Россия уже собирает эти танки там, где она может их найти.

Напомним, во время войны в Украине Россия израсходовала все свои довоенные запасы танков Т-90 и значительную часть Т-80. В целом РФ израсходовала уже почти половину всех своих запасов тяжелой техники.

К слову, российские вооруженные силы начали использовать в войне против Украины технику, ранее служившую реквизитом на киностудии "Мосфильм".

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