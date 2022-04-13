На всех освобожденных территориях фиксируются случаи сексуального надругательства над гражданскими со стороны оккупантов

На всех освобожденных территориях фиксируются случаи сексуального надругательства над гражданскими со стороны оккупантов

Сегодня важно документировать такие преступления, идентифицировать не только пострадавших, но и совершивших их преступников.

На всех территориях Украины, освобожденных от российских оккупантов, в частности в Херсонской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Луганской областях, фиксируется все больше случаев изнасилования и глумления в отношении женщин, мужчин, пожилых людей, подростков и детей.

Об этом сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, преступления сексуального насилия над гражданскими сейчас фиксируются правоохранительными органами, Национальной полицией, органами прокуратуры, а также общественными организациями, часто являющимися первыми, с кем выходят на контакт пострадавшие.

"Сегодня важно документировать такие преступления против гражданских людей, идентифицировать не только пострадавших, но и идентифицировать совершивших их преступников. Сексуальное насилие во время войны – это военное преступление или преступление против человечности, не имеющее сроков давности. За эти преступления несут ответственность и должны быть наказаны не только непосредственные насильники, но и их командиры, военное и политическое руководство Российской Федерации. Они либо отдавали такие приказы, либо молчаливо соглашались на пытки и насилие в отношении украинских граждан", — отметила Левченко.

Правительственная уполномоченная призвала всех пострадавших не молчать, а сообщать о случаях совершенного российскими оккупантами насилия на правительственную горячую линию 15-47 или правозащитникам "Ла Страда-Украина" 116-123 (с мобильных телефонов).

Напомним, российские оккупанты изнасиловали в Буче по меньшей мере 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.

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