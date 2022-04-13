На всех освобожденных территориях фиксируются случаи сексуального надругательства над гражданскими со стороны оккупантов

Сегодня важно документировать такие преступления, идентифицировать не только пострадавших, но и совершивших их преступников.
На всех территориях Украины, освобожденных от российских оккупантов, в частности в Херсонской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Луганской областях, фиксируется все больше случаев изнасилования и глумления в отношении женщин, мужчин, пожилых людей, подростков и детей.
Об этом сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в эфире информационного телемарафона.
По ее словам, преступления сексуального насилия над гражданскими сейчас фиксируются правоохранительными органами, Национальной полицией, органами прокуратуры, а также общественными организациями, часто являющимися первыми, с кем выходят на контакт пострадавшие.
"Сегодня важно документировать такие преступления против гражданских людей, идентифицировать не только пострадавших, но и идентифицировать совершивших их преступников. Сексуальное насилие во время войны – это военное преступление или преступление против человечности, не имеющее сроков давности. За эти преступления несут ответственность и должны быть наказаны не только непосредственные насильники, но и их командиры, военное и политическое руководство Российской Федерации. Они либо отдавали такие приказы, либо молчаливо соглашались на пытки и насилие в отношении украинских граждан", — отметила Левченко.
Правительственная уполномоченная призвала всех пострадавших не молчать, а сообщать о случаях совершенного российскими оккупантами насилия на правительственную горячую линию 15-47 или правозащитникам "Ла Страда-Украина" 116-123 (с мобильных телефонов).
Напомним, российские оккупанты изнасиловали в Буче по меньшей мере 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.
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