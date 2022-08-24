На всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетного удара (карта)

По состоянию на 20:05 24 августа почти на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в центральных, восточных, южных и северных областях, однако впоследствии к ним присоединилась западная Украина.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Местные власти призывают украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями, поскольку именно 24 августа западная и украинская разведки сообщали о масштабных ракетных ударах России.
Заметим, что в течение 24 августа, в День Независимости, на всей территории Украины массированно раздаются воздушные тревоги. Об этом ранее сообщали украинские власти.
Известно, что в последнюю воздушную тревогу ракетами обстреляли Хмельницкую область. Подробностей пока нет.
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