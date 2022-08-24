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На всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу: карта

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На всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу: карта

По состоянию на 17.35 24 августа по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.

Сначала тревогу объявили в северных, западных, восточных и центральных регионах Украины, однако со временем туда присоединился и юг.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Местные власти призывают украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями, поскольку именно 24 августа западная и украинская разведки сообщали о масштабных ракетных ударах.

Известно, что в последнюю воздушную тревогу ракетами обстреляли Хмельницкую область. Также взрывы были слышны и в Житомирской области.

Напомним, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что с территории Беларуси в Украину летят ракеты.

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