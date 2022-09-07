На всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу: в Сети сообщают о запуске ракет из Каспия

По состоянию на 19:30 7 сентября по всей территории Украины, кроме Крыма, объявили сигнал воздушной тревоги.
Массированная воздушная тревога распространилась во всех областях Украины достаточно быстро.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
В телеграмм-каналах сообщается о вероятности запуска крылатых ракет х-100/х-55 Ту-95 из Каспийского направления и вражеской авиации в небе над аннексированным Крымом. Призываем украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями.
Напомним, в Запорожье российские оккупанты расстреляли людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. На месте трагедии погибли три человека. Еще семь человек ранены, из них трое — в тяжелом состоянии.
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