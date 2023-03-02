На всей территории Украины объявили масштабную тревогу: есть реальная угроза ракетного удара

Вечером 2 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По состоянию на 18:58 "красные" все области.

Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.

Первым регионом, где раздалась тревога, был Киев. После него она быстро распространилась на все области.

Как сообщают мониторинговые паблики, вероятной причиной масштабной тревоги может быть взлет МиГ-31К. Он является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинская ПВО пока не могут перехватить, поэтому сирены раздаются во всех регионах. Отмечается, что истребители взлетели с российского аэродрома в Саваслейках. Речь идет о 3 вражеских самолетах.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет предупреждают о реальной угрозе ракетного удара.

"Жители Львовщины, есть реальная опасность. Враг очень коварен. Не игнорируйте воздушную тревогу", — говорится в сообщении Козицкого.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

ФОТО: карта воздушных тревог 2 марта

Напомним, по информации Генштаба, угроза нанесение дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

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