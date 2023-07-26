На всей территории Украины объявили воздушную тревогу: большая угроза ракетных ударов (карта)

Украинцам нужно немедленно пройти до укрытий.

В среду, 26 июля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Существует большая угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

По состоянию на 18.33 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, поскольку существует большой риск ракетных ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что российская террористическая армия осуществила пуск крылатых ракет с акватории Каспийского моря с 12 стратегических бомбардировщиков.

Сначала об опасности предупредили жителей северо-восточных регионов, впоследствии центральных. Потом воздушную тревогу объявили в западных областях Украины.

Воздушная тревога 26 июля

Напомним, российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

На данный момент воздушную тревогу объявили в Киеве, южных, восточных и центральных регионах. В части областей Украины зафиксированы российские ракеты.

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