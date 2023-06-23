На всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги: враг поднял в небо носитель "Кинжалов"

С авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ поднялся в воздух истребитель МиГ-31К.

Вечером в пятницу, 23 июня, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены звучали во всех областях из-за взлета истребителя, который является носителем сверхзвуковой ракеты "Кинжал".

Как сообщают мониторинговые каналы, с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ поднялся в воздух МиГ-31К.

Этот истребитель является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

По обновленной состоянию на 21:50 информации, вражеские истребители отошли от границ с Украиной.

Напомним, российские оккупанты во время атаки в ночь на 22 июня пытались попасть ракетами "Кинжал" по дамбе в Кривом Роге.

Читайте также: