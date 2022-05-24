На встрече министров обороны речь шла о сюрпризах, которые усилят мощь армии и будут неприятны врагу — Резников

На встрече министров обороны речь шла о сюрпризах, которые усилят мощь армии и будут неприятны врагу — Резников

Министр обороны Украины подчеркнул, что на встрече страны объявили новые способы поддержки, которые могут стать game changing (сменой игры) в этой войне.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал детали о вчерашней встрече руководителей оборонных ведомств в формате, начатом 26 апреля на авиабазе США в Германии Рамштайн. Количество присоединившихся к этой инициативе стран расширилось. Среди континентов не представлена только Антарктида.

Резников и коллеги проинформировали партнеров о ситуации на фронте и изменениях, произошедших с момента прошедшей встречи. В частности, констатировали прогресс в поставках 155-мм артиллерии и очертили первоочередные потребности защитников.

Об этом Министр обороны Украины написал в Facebook.

"Если на первой встрече ключевыми словами были "timing" и "transition", на этот раз добавилось еще слово "coordination". Мы сосредоточим свои усилия на том, чтобы международная поддержка давала максимальный эффект. Искренне поблагодарил за помощь наше государство многих коллег, в частности, моего друга и великого друга Украины – министра обороны Великобритании Бена Уоллеса", – подчеркнул Резников.

Глава оборонного ведомства добавил, что на встрече страны объявили новые способы поддержки, которые могут стать game changing (сменой игры – ред.) в этой войне.

"Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая. Так, среди прочего, мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также говорилось и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь Украинской армии, и будут неприятными для врага. Но об этом — позже", — пообещал он.

Резников поблагодарил польского коллегу Мариуша Блащака, министра обороны Канады Анити Ананд и министра обороны Дании Мортена Бедскова. Также он отметил нидерландского министра Кайси Оллонгрен и норвежского коллегу Бьерна Арильда Грамма.

"Нет слов, чтобы выразить в полной мере нашу благодарность нашим литовскому, латвийскому и эстонскому друзьям – Арвидасу Анушаускасу, Артису Пабриксу и Калле Лаанету. Украинская Нация глубоко благодарна им. Я благодарю коллег из Австралии и Франции и надеюсь продолжить наше сотрудничество с новыми командами. Я благодарен министру Яне Черноховой из Чехии и министру Ярославу Надю из Словакии. На прошлой неделе состоялся содержательный разговор с немецким федеральным министром Кристине Ламбрехт, во время которого, между прочим, обсуждались противовоздушные бронемашины "Гепард". Я благодарен за все, что Германия начала делать для Украины", – добавил министр.

Резников добавил, что особый оптимизм добавляет звездное лидерство США, которое уже воплощено в законе о ленд-лизе и масштабах помощи.

"Все участники встречи выразили непреклонную поддержку Украине в войне с Россией и выразили восхищение героизмом и профессионализмом наших Вооруженных Сил, стойкостью всего украинского народа. Украина обязательно победит!" – подытожил министр обороны.

Напомним, 20 стран объявили о новой военной помощи Украине.

Американская военная помощь успешно доставляется в Украину

Читайте также: