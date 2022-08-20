На выезде из оккупированного Севастополя образовалась длинная пробка после утреннего "хлопка" (видео)

После утренних взрывов в оккупированном Севастополе 20 августа на выезде из города образовалась многокилометровая пробка в направлении Ялты.

Пробка зафиксирована на трассе Севастополь-Ялта и в сеть выложили видео большого скопления автомобилей.

Очевидно, люди массово пытаются покинуть город, где утром доносились стрельба и взрывы в районе штаба Черноморского флота России.

Кроме того, в Сети россияне массово пишут о том, что из Крыма "пора валить". Несмотря на заявления российских оккупантов о мощной системе ПВО, которая якобы защищает полуостров, доверия к этому, очевидно, нет.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота РФ в Севастополе прилетел беспилотник. Сначала оккупационные "власти" сообщали, что дрон не удалось сбить, но потом начали убеждать, что БПЛА все же сбили, а на крышу штаба просто упали его обломки.

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