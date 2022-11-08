На юге для корректировки огня артиллерии был зафиксирован полет около полусотни вражеских беспилотников

На линии фронта противник наносит огненное поражение по украинским позициям, обстреливает близлежащие территориальные общины и отдаленные тыловые районы, терроризируя мирное население.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии зафиксирован полет около полусотни БпЛА.

В Николаевской области, выискивая системы противовоздушной обороны, враг нанес поражение ракетой класса «воздух – земля» Х-31 с самолета Су-35 по территории Баштанского района. Без человеческих утрат.

По Куцурубской общине Николаевской области враг гатив из «Градов». Без человеческих утрат.

В течение дня продолжались атаки по недавно освобожденным территориям Херсона. 4 авиаудара были нанесены врагом только в район Новой Каменки. По Золотой Балке были направлены зенитные ракеты С-300, повреждено здание школы. Люди не пострадали.

По другим населенным пунктам освобожденной Херсонщины враг направил ударные беспилотники типа Ланцет. В Нововоскресенском – попадание произошло по открытой поверхности. Без человеческих утрат. А в Красном дрон-камикадзе был сбит на подлете к цели.

Дважды в день враг применил реактивные системы залпового огня «Ураган» по Никопольскому району. В двух общинах – Мировской и Марганецкой – зафиксировано попадание в частный сектор с повреждением дворов. Без пострадавших.

Россия использует иранские дроны-камикадзе в войне в Украине

Россия применяет дроны для атак по объектам энергетической инфраструктуры и жилью мирного населения Украины.

Ранее сообщалось, что Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новых беспилотников. Вероятно, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года.

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