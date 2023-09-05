На юге не наблюдается подготовка россиян к зиме — ВСУ

На этом участке фронта у оккупантов усложнена логистика.

В настоящее время Силы обороны Украины не наблюдают мощную подготовку оккупационной российской армии к зиме на фронте на юге Украины.

Об этом в телемарафоне сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, проблем россиянам добавляет еще и то, что у них усложнена логистика.

"Они едва успевают обеспечивать свои сегодняшние потребности в боеприпасах, средствах защиты, подтягивать какие-то новые единицы техники вместо поврежденных или уничтоженных. Поэтому такого массового заведения, например, вещей на зимование мы пока не наблюдаем", — подчеркнула Гуменюк.

Представительница ВСУ говорит, что оккупанты изучают обстановку и хотят понять, на какой именно рубеж необходима поставка именно зимнего оборудования.

Как сообщалось, россияне развернули "резервную армию" на Купянском направлении. Аналитики ISW считают, что оккупационные подразделения истощены и ни разу не были на ротации.

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