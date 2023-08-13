"На юге оборона РФ трещит по швам" – эксперт спрогнозировал шаги оккупантов

Эксперт объяснил, как армия РФ сосредотачивает своих солдат на линии фронта.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что на южной линии фронта оборона России "трещит по швам". Наступление окупантов на Лиман (Донечина) – захлебнулось, а наступление на Боровую (Харьковщина) – "схлопнулось".

Об этом эксперт пишет в Telegram.

"Наступление на Купянск... Для командования РФ критический момент – на юге вводятся в действие стратегические резервы. Это говорит о том, что их оборона там трещит по швам и выход - снижение давления. Снизить давление, по замыслу командования РОВ, возможно посредством рассредоточения ресурса ВСУ с юга на северо-восток, в противном случае, стратегического резерва, в лучшем случае, хватит до середины сентября. Поэтому, после потери инициативы на Лиман и Боровую, Купянск будут упорно продавливать", — пишет Коваленко.

Однако, по словам эксперта, в этом замысле с оттягиванием ресурса и снижением давления есть нюанс.

"На юге по-прежнему действуют не основные ударные группы, предназначенные для прорыва основной линии обороны, а подразделения ограниченного функционала.. Вывод напрашивается сам по себе", — резюмировал военно-политический обозреватель.

Напомним, в Сети показали кадры удара Вооруженных сил Украины по складу оккупантов с БК в Олешках на Херсонщине.

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