На юге оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и любыми способами пытаются это предотвратить - Генштаб

На южном фронте российские войска пытаются имеющимися средствами огневого поражения удержать занятые позиции и не допустить создания украинскими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления.

Также враг попытался наступать в направлении на Лозовое, однако получил решительный отпор от украинских воинов и отошел.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 5 августа.

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Для выявления позиций украинских подразделений и корректировки огня артиллерии активно используют беспилотные летательные аппараты.

"Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупарево, Новониколаевка, Новогригоровка, Красная Долина, Зеленая Роща, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополиное, Потемкино, Ольгино, Никополь. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Лозового, Великого Артакового и Андреевки", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

"Корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на удержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", — добавили в ведомстве.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал замысел наступления окупантов на юге. На какие города планируют идти – читайте ЗДЕСЬ.

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