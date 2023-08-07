На юге оккупанты минируют позиции в три слоя и усиливают укрепление – Маляр

Заместитель министра обороны Ганна Маляр рассказала, что в течение прошлой недели ситуация на юге Украины оставалась сложной, противник минирует свои позиции в три слоя, а также укрепляет и бетонирует ключевые для них высоты для противостояния контрнаступлению ВСУ.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

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"Наши Вооруженные силы сталкивались там на основных направлениях наступления – Мелитопольском и Бердянском – не только со сплошным минированием. Враг минирует позиции даже в три слоя и минирует не только позиции, а вообще все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует ключевые высоты. Сейчас наши войска сталкиваются еще и с такими осложнениями и инженерными укреплениями", — сказала она.

По ее словам, это замедляет движение украинских военных вперед. Замминистра пояснила, что ключевой задачей для украинских военных остается ослабление врага. В частности, это уничтожение вражеского потенциала – и оборонительного, и наступательного.

Напомним, Ганна Маляр рассказала, что оккупационная армия РФ пыталась вернуть под свой контроль территории Харьковской области, утраченные ранее.

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