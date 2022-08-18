На юге оккупанты пытаются помешать контрнаступлению ВСУ: в море – корабли с крылатыми ракетами

На Южнобугском российские войска пытаются удержать свои позиции и не допустить, чтобы ВСУ создали благоприятные условия для контрнаступательных действий.

В то же время на этом направлении оккупанты продолжают наносить авиаудары.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"На Южнобужском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для проведения контрнаступательных действий", – говорится в опубликованных данных.

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Российские войска также усилили свою группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений из других направлений.

Что касается авиаударов, то захватчики нанесли их возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового. Большое внимание армия РФ уделяет воздушной разведке с помощью беспилотников.

Кроме того, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования.

Напомним, 17 августа на юге украинская авиация атаковала опорные пункты и районы сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники.

Потери россиян за 18 августа: ВСУ прошли еще 200 оккупантов, 20 бронемашин и 17 артсистем

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