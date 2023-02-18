На юге ПВО сбила российскую ракету – Ким (фото)

В Украине продолжается воздушная тревога и угроза ракетных ударов.

Противовоздушная оборона сбила на юге Украины российскую ракету после оглашения воздушной тревоги утром 18 февраля.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Скажем так – счет на сбитые ракеты открыт", – говорится в сообщении.

Позже он уточнил, что, скорее всего, это обломки противовоздушной обороны Украины.

Ракетная атака 18 февраля

Утром 18 февраля в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Впоследствии стало известно о шести ракетах "Калибр" в воздушном пространстве.

В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели два взрыва.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

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