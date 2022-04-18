На юге сохраняется опасность высадки оккупантами морских и воздушных десантов - Залужный

Главнокомандующий ВСУ заявил, что российские захватчики остро усугубили гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

На юге Украины сохраняется опасность высадки российскими оккупантами морских и воздушных десантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Ситуация на южном направлении контролируемая. Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В связи с этим продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров", — заявил Залужный.

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Он добавил, что в последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.

"Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами", — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что российские захватчики остро усугубили гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

"Несмотря на преобладающие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери", — отметил Залужный.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что подходит к концу второй месяц сопротивления Украины полномасштабному вторжению Российской Федерации. Силы обороны дали достойный отпор агрессору на северном и северо-восточном направлениях.

"Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. В то же время призываю жителей этих регионов соблюдать осторожность, поскольку коварный враг оставил немало мин, ловушек и растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей. Просьба быть бдительными и сообщать военное командование и ГСЧС о подозрительных предметах", — подчеркнул он.

Залужный заявил, что удалось ликвидировать непосредственную угрозу столице Украины городу Киеву. Тем не менее, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов.

"Прошу сограждан соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блок-постов и усиленных мер контроля, имеющих место в условиях военного состояния. Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником", — подытожил он.

Напомним, Россия сосредоточила в Черном море много крылатых ракет. За минувшие сутки российская авиация увеличила количество вылетов более чем в 1,5 раза.

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