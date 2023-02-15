На юге — угроза налета вражеских дронов-камикадзе: какие области под ударом

В областях, где есть угроза атаки вражеских дронов, объявлена воздушная тревога.

На юге существует угроза атаки иранскими дронами-камикадзе. Под ударом – Днепропетровская и Запорожская области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Внимание! На Днепропетровщине воздушная тревога. В направлении области двигаются "шахеды". Просьба перейти в укрытие!", — говорится в сообщении чиновника.

Также об атаке дронов предупредил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. В 21:37 он сообщил, что иранские беспилотники пересекли пространство области.

Как пишут мониторинговые паблики, по состоянию на данный момент дроны двигаются в направлении Днепра и Павлограда.

Добавим, что по состоянию на 21:47 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях из-за возможного налета вражеских дронов. Пройдите до укрытий до окончания тревоги.

Напомним, последний раз, 12 февраля, россияне для атаки на Днепропетровщине избрали разведывательный беспилотник и воздушные шары с угловыми отражателями — не иранские дроны.

Инсайды от пилотов дронов-камикадзе: на что способны маленькие украинские "птички"

Читайте также: