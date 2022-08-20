На юге украинские военные ликвидировали еще 10 российских оккупантов и две единицы бронированной техники врага.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Нашей авиацией на рассвете атакован опорный пункт врага вблизи Ивановки, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, уменьшили вражеское войско на 10 рашистов и две единицы бронированной техники. Окончательные потери врага доразведываются", — отметил он.

По словам Назарова, корабельная группировка врага без существенных изменений количества и задач продолжает маневры вдоль крымского побережья в ракетно безопасных районах.

"Наготове, на боевом дежурстве два надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами", и один большой десантный корабль", — добавил спикер командования.

Напомним, удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе 20 августа мог нанести дрон-камикадзе, а заявления оккупантов о сбитии дрона является ложью. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что теперь такие удары по военным объектам российских захватчиков в Крыму будут происходить постоянно, и "кто-то дает понять оккупантам, что их время закончилось".

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