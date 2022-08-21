На юге Украины ликвидирован командный пункт и два склада врага

Подразделения ВСУ продолжают уничтожать живую силу и технику российской армии во временно оккупированных южных областях.
В субботу, 20 августа, подразделения Вооруженных сил Украины на южном фронте поразили вражеский командный пункт и два склада боеприпасов, один из которых — в уже легендарной Чернобаевке.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
В этот день украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике противника.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах", — сказано в сообщении.
В течение 20 августа армия РФ на юге Украины РФ потеряла:
- 75 солдат;
- 1 корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С";
- 2 танка Т-72;
- 6 единиц бронированной техники.
Напомним, российская армия начала формировать так называемые добровольческие подразделения, которые планируют развернуть на юге Украины.
Читайте также: