На юге Украины обнаружили 50 мест массовых захоронений: 200 жертв уже идентифицировали

Военные преступления России на освободившихся территориях Николаевской и Херсонской областей обнаружили правоохранители.

На освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей поисковики обнаружили 50 мест массовых захоронений. Украинские специалисты уже идентифицировали тела около 200 погибших.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По словам уполномоченного по вопросам пропавших без вести, Олега Котенко, командам помогают местные жители, которые указывают на до сих пор неизвестные места захоронений.

"Пока самое массовое обнаружено в Изюме (Харьковской области). Впрочем, и на других локациях встречаются не менее масштабные по численности могилы", — сказал Котенко.

Преступления россиян в Херсонской области

Украинские военные вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября. После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия.

На деоккупированных территориях Херсонской области правоохранители уже зафиксировали 414 военных преступлений, совершенных солдатами российской армии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в застенках Херсонской области российские военные держали даже детей.

В освобожденном Лимане обнаружили массовое захоронение – десятки могил неопознаны

Читайте также: