На юге Украины обострились боевые действия на двух участках – разведка Британии

Оккупанты также пытаются активно наступать возле Кременной в Луганской области.
На отдельных участках Запорожской и Донецкой областей в последние 48 часов наблюдается обострение боевых действий между Вооруженными силами Украины и оккупационной армией РФ.
Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.
"За последние 48 часов произошло обострение боевых действий в двух секторах на юге Украины", — говорится в сводке.
Так, возле Орехова на Запорожье бои активизировались вокруг села Роботино, где действует 58-я общевойсковая армия РФ.
В то же время на расстоянии 80 километров к востоку украинские войска одержали победу над российскими оккупантами и освободили село Старомайорское в Донецкой области, нанеся поражение частям российских Воздушно-десантных сил 247-го гвардейского полка РФ.
"На севере другие подразделения десантно-штурмовых войск России продолжают наступательные операции в лесу Серебрянск к западу от Кременной, но не добились значительных побед на земле", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные вернули под контроль Старомайорское в Донецкой области.
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