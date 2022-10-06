На юге Украины подразделения ВСУ ликвидировали 6 дронов-камикадзе

В Одесской и Николаевской областях во время вражеской атаки успешно сработали средства украинской противовоздушной обороны.

В ночь на 6 октября во время атаки дронов-камикадзе на юге Украины подразделения ВСУ ликвидировали 6 беспилотников.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Атака дронов-камикадзе на Одесщину и Николаев. Уничтожено 6 БпЛА. Спасибо ВСУ!" – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях жители Одесской области сообщали о звуках работы украинской ПВО и даже публиковали видео сбитых "мопедов", как называют дроны-камикадзе иранского производства, применяемые для атак российскими оккупантами.

Воздушная тревога ни в Одесской, ни в Николаевской области не объявлялась.

Напомним, на рассвете 1 октября в Одесской области российские оккупанты совершили ракетную атаку, повредив электроподстанцию на объекте промышленной инфраструктуры.

Читайте также: