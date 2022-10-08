На юге Украины в освобожденном селе мужчина взорвался на растяжке оккупантов: потерпевший погиб

На юге Украины в освобожденном от российских оккупантов селе местный житель взорвался на растяжке: от полученных травм потерпевший скончался.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Украинские военные сообщают, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах на юге Украины продолжаются стабилизационные меры. Однако захватчики оставили после себя множество опасных предметов.

"Еще остаются опасные места, где обнаруживаются остатки вражеских обстрелов запрещенными кассетными снарядами, заминирование, растяжки. Так, в одном из населенных пунктов, двигаясь вдоль берега водохранилища, местный житель взорвался на вражеском взрывоопасном устройстве – растяжке. Человек погиб", — сказали в ОК "Юг".

Украинцы взрываются на взрывоопасных предметах на освобожденных территориях

Отметим, что это уже не первый случай смерти из-за российских растяжек и мин. 3 октября в Черниговской области на российской мини взорвался автомобиль, в котором ехали четверо мужчин. Все потерпевшие погибли на месте происшествия.

В Сумской области на российской мине взорвались работники АО "Укртелеком". На месте происшествия погиб водитель авто, три человека оказались в больнице.

Также на минах взрываются люди в освобожденных районах Харьковской области. Чаще это происходит, когда пострадавшие идут в лес собирать грибы.

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