На юге Украины враг проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба

Жителей приграничных городов призывают быть бдительными и не подвергать себя опасности.

Российские оккупанты в Одесской области активно проводят воздушную разведку и атакуют с неба, однако ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой.

О ситуации в Одесской области сообщил представитель оперативного командования "Пивдень".

"Враг настойчиво проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски как с моря, воздуха и по суше нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются. Силы охраны и обороны – на страже границ и защите региона", – отметили в ОК "Пивдень".

Там также призвали жителей пограничных городов быть бдительными и ответственными, не подвергать себя опасности. В случае обнаружения подозрительных лиц следует немедленно сообщать в соответствующие подразделения сил охраны и обороны региона.

"Несмотря на вражеские нападения, обстановка в нашем регионе остается стабильной и контролируемой", – отмечается в сообщении.

Текущая оперативная обстановка в Одесской области от представителя оперативного командования "Юг". Добрый день одесситы и юг Украины! Тридцать восьмые сутки нашей мужественной обороны родных земель от нашествия врага. Деморализованный и озверевший оккупант продолжает изыскивать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг настойчиво проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски как по морю, воздуху и по суше нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются. Силы охраны и обороны – на страже границ и защите региона. Призываем жителей пограничных городов быть внимательными и ответственными. Не подвергать себя опасности, но в случае обнаружения подозрительных лиц, немедленно сообщать соответствующие подразделения сил охраны и обороны региона. Несмотря на неприятельские нападения, обстановка в нашем регионе остается стабильной и контролируемой. Итого победим! Опубликовано Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South” Суббота, 2 апреля 2022 г.

Напомним, 2 апреля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что за юг и восток Украины, в частности, за Мариуполь, ожидаются тяжелые бои, но после них у России не останется резервов для наступления.

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