На юге Украины ВСУ нанесли удары по 3 складам боеприпасов и ПВО противника

Украинская авиация и ракетно-зенитные подразделения ВСУ нанесли ощутимые потери врагу на южном фронте.

В течение боевого дня 6 октября на юге Украины украинская авиация нанесла 7 ударов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Украинские лётчики поразили опорные пункты и районы сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, а также вражеские силы противовоздушной обороны в Каховском районе.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач.

Подтвержденные потери противника составляют:

105 рашистов;

рашистов; 8 танков;

танков; 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б"; 1 самоходная пушка "Пион";

самоходная пушка "Пион"; 1 пушка-гаубица 152-го калибра;

пушка-гаубица 152-го калибра; 4 миномета;

миномета; 15 единиц автобронетехники;

единиц автобронетехники; 3 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

Еще 6 единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и радиоэлектронная станция — существенно повреждены.

Напомним, вечером 6 октября боевые подразделения зенитных войск Украины уничтожили еще два беспилотника российских оккупантов.

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