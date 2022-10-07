На юге Украины ВСУ нанесли удары по 3 складам боеприпасов и ПВО противника

Украинская авиация и ракетно-зенитные подразделения ВСУ нанесли ощутимые потери врагу на южном фронте.
В течение боевого дня 6 октября на юге Украины украинская авиация нанесла 7 ударов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Украинские лётчики поразили опорные пункты и районы сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, а также вражеские силы противовоздушной обороны в Каховском районе.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач.
Подтвержденные потери противника составляют:
- 105 рашистов;
- 8 танков;
- 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
- 1 самоходная пушка "Пион";
- 1 пушка-гаубица 152-го калибра;
- 4 миномета;
- 15 единиц автобронетехники;
- 3 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.
Еще 6 единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и радиоэлектронная станция — существенно повреждены.
Напомним, вечером 6 октября боевые подразделения зенитных войск Украины уничтожили еще два беспилотника российских оккупантов.
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