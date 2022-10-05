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На юге Украины ВСУ уничтожили два вражеских вертолета и три БПЛА-разведчика

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На юге Украины ВСУ уничтожили два вражеских вертолета и три БПЛА-разведчика

Фото: Associated Press

Украинские военные на южном фронте за прошедший боевой день нанесли значительные потери врагу в военной технике.

Во вторник, 4 октября, на юге Украины украинская авиация нанесла 7 ударов по противнику. Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач.

Об этом сообщили в сводке ОК "Юг" за минувший боевой день.

Подразделения ВСУ нанесли значительные потери врагу в военной технике.

В частности, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотных разведчика "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.

Ориентировочные потери противника за сутки составляют:

  • 31 рашист;
  • 8 танков;
  • 26 единиц автобронетехники;
  • 1 крупнокалиберная гаубица "Мста-Б";
  • 1 пушка-гаубица.

Напомним, в тот же день российские оккупанты выпустили полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по Очакову, чтобы повредить портовую инфраструктуру. Пострадавших в результате обстрела не было.

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