На юге Украины ВСУ уничтожили два вражеских вертолета и три БПЛА-разведчика

Украинские военные на южном фронте за прошедший боевой день нанесли значительные потери врагу в военной технике.
Во вторник, 4 октября, на юге Украины украинская авиация нанесла 7 ударов по противнику. Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач.
Об этом сообщили в сводке ОК "Юг" за минувший боевой день.
Подразделения ВСУ нанесли значительные потери врагу в военной технике.
В частности, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотных разведчика "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.
Ориентировочные потери противника за сутки составляют:
- 31 рашист;
- 8 танков;
- 26 единиц автобронетехники;
- 1 крупнокалиберная гаубица "Мста-Б";
- 1 пушка-гаубица.
Напомним, в тот же день российские оккупанты выпустили полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по Очакову, чтобы повредить портовую инфраструктуру. Пострадавших в результате обстрела не было.
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