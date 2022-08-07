На юге Украины ВСУ успешно уничтожают ракетные системы российских оккупантов

На протяжении суток 6 августа на южном фронте украинские воины уничтожили четыре зенитно-ракетные системы С-300 и зенитно-ракетный орудийный комплекс Панцирь-С1.

На южном направлении Вооруженные Силы Украины наносят удары по силам противовоздушной обороны и зенитно-ракетным системам российских оккупантов.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Штурмовая авиация, тактический бомбардировщик, истребители и вертолеты ВСУ в течение субботы 6 августа нанесли девять ударов по трем опорным пунктам и четырем скоплениям врага, вооружения и техники, а также по одному складу боеприпасов и радиолокационной станции.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач, в том числе по силам противовоздушной обороны противника.

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Подтверждено уничтожение четырех зенитно-ракетных систем С-300 и одного зенитно-ракетного пушечного комплекса Панцирь-С1, а также 122-мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированной и автомобильной техники. Уничтожен один полевой склад боеприпасов, ликвидировано 72 оккупанта.

Россияне пытались штурмовать в направлении Васильков – Благодатное, но успехов не имели и с потерями отступили.

Вражеские самолеты штурмовой авиации и ударные вертолеты восемь раз атаковали позиции ВСУ и освобожденные населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, а также в Бериславском и Херсонском районах Херсонской области.

По информации ОК "Юг", потерь с украинской стороны нет.

Напомним, в тот же день в Николаевской области военные ВСУ уничтожили российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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